A dlaczego nikt nie mówi o dotacji ministra Glińskiego na "utrzymanie żydowskiego cmentarza" w Warszawie? Drobne 100 mln zł. Tak, to nie pomyłka.

Sto milionów złotych. Kasa poszła do fundacji która niby opiekuje się cmentarzem.

Rozumiem że to koszerny interes i dlatego nie wolno o tym mówić? GazetaW milczy, TVP milczy, TVSakiewicz milczy, TVN też milczy.

No zmowa milczenia normalnie.

Kasa miała iść na renowacje grobów itd tzn odsetki od tej kasy. Pokaż całość