Wielkie mi rzeczy, przynajmniej ich leczyli - nie to co w stanach, płacisz na ubezpieczenie a potem ci odmawiają terapii.

Oczywiście sytuacja skandaliczna, ale z pustego to i Salomon nie naleje. A tutaj, darowizna; wszystko w białych rękawiczkach. Jak komuś się nie udało leczenie to raczej zeznawać nie będzie, a jak komuś uratowało to życie, to tym bardziej zeznawać nie będzie.