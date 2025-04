Pamiętam to otwarcie, stary mnie na barana nosił. Tłumy ludzi, ale byłem przyzwyczajony bo co tydzień mnie na barana zabierał na Stadion X-Lecia ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) Pamiętam że bardzo się bałem schodów ruchomych, choć już kojarzyłem je ze "Smyka" przy Kruczej. Przejechaliśmy w ścisku jedną stację, hałas, wieje, wszędzie w wagonach napisy do rosyjsku, wyszliśmy no i spoko. To chyba ostatni raz gdy mój ojciec jechał metrem Pokaż całość