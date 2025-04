Heniek jeździ B6 w gazie, nie je w fudhalach, jedyną ekstrawagancką rzeczą są wakacje na Mauritiusie.

Heniek to przegryw, bo ma na koncie i lokatach 400 koła i doradcę finansowego.

No i dzieciaki wykształcenie łapią dobre, świat zwiedzają na Heńka koszt, póki co.



Nie zobaczysz Heńka z kafkom ze starbaksa, bo Heniek w domu ma ekspres. Drogi, ale pije z niego w domowym zaciszu, bo ma w------e na chwalenie się nim.



