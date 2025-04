Sam mieszkam w Hiszpanii, o ile mogę zrozumieć protesty o mieszkania w dużych miastach to protestowanie przeciwko desokupa mówi mi, że protesty były organizowane przez lewackich oszołomów.



W mojej okolicy jest około 60 domów na sprzedaż, dojazd do miasta jest dobry, problemem jest brak transportu publicznego. Hiszpan oczywiście by chciał mieć robote pod nosem i dojeżdżać pół godzinki to niesamowita tortura no i fakt, że musisz do chaty jechać samochodem oznacza, że Pokaż całość