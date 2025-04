Lubię taka szajbe obiadową. Kiedyś będąc w knajpie z dwoma kreteńczykami powiedziałem że moja żona robi lepsze tzatziki - no qwa powiem wam ze to jest jak deklaracja wojny.

(W sumie to cały czas mam zaproszenie - mam pojechac do domu jednego z nich żeby jego matka zrobiła mi tzatziki)