No nic zaskakującego.

Więc po kolei skup w Polsce jako taki nie istnieje a jak już jest to cena jest tak skandaliczna ze lepiej sprzedać połowę a drugą rozdać =(

Największe pasieki mają po 2000-3000 uli jeśli mamy kapitalny rok wyciągniemy z ula 60kg.

Łącznie 180 ton miodu w największej pasiece w Polsce.

Policzmy na duże sloiki sloik ma 1.1 do 1.2 kg. Wychodzi 160k sloikow z największej pasieki w Pl.

Niektóre marki miodów Pokaż całość