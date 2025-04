No własnie patrzyłem na X Muska odkąd Trump wprowadził cła i nic, żadnego wychwalania tej genialnej decyzji co do tej pory zawsze robił w przypadku innych. Stąd się domyślałem że akurat tej decyzji nie popierał:) Jednak Muska to prosty człowiek, miałem rację. U niego co w sercu, to na X hehe.