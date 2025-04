Zabrzmi to może kontrowersyjnie, ale po co policja ma do tego nie dopuszczać? Skoro grupa ludzi ma specyficzne hobby polegające na okładaniu się pięściami i wzajemnym uszkadzaniu swoich ciał to po co im to utrudniać? :) Oczywiście jeśli w ten sposób nie blokują drogi/autostrdy/terenu publicznego i nie utrudniają innym ludziom życia. Jak podpiszą papier o niekorzystaniu z NFZ to niech się „bawią”.