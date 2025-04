Działałem na przestrzeni kilkunastu lat w różnych organizacjach. Na podstawie swojego doświadczenia doszedlem po jakimś czasie do wniosku, że te "wieczne kłótnie" między Polakami są spowodowane tym, że gdy przychodzi do działalności społeczno-politycznej, to ma zastosowanie w niej już na wstępie selekcja negatywna.



Otóż w Polsce najczęściej działać w różnych organizacjach chcą dwa typy ludzi:

- cwaniacy, którzy szukają korzyści dla siebie i "swoich",

- ideologiczni radykałowie, niezdolni do jakichkolwiek kompromisów.



