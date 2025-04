Jeśli chodzi o kwestie poradników na trudne czasy, to polecam zobaczyć genialną animację "When the wind blows" (1986). Nie chcę za bardzo spoilerować, bo może znajdzie się ktoś, kto będzie chciał to obejrzeć (a naprawdę warto). Skrótowo tylko powiem, że bezmyślne słuchanie się poradników niekoniecznie musi się dobrze skończyć.