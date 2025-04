"Doniesienia, takie jak te o jumbojetach z transportami wojskowymi do Rzeszowa, to niby niekontrolowane przecieki, ale tak naprawdę są specjalnie puszczane przez amerykańską administrację. To sygnał, że jeśli Rosja, po tym poklepywaniu się po plecach, jednak na pokój nie przystanie, to Amerykanie +dowalą+ pomocą dla Ukrainy. Biały Dom wie, że taki wzmożony ruch nie pozostanie niezauważony. Także na Kremlu. W mojej ocenie to próba zastosowania +dźwigni+, która wpłynie na podjęcie przez Moskwę Pokaż całość