I co później z nimi? Dlaczego nikt o to nie pyta? Dostają nasze papiery i od tego momentu do ośrodka i mamy ich utrzymywać? Było kiedyś nagranie jak nawet widząc zbliżająca sie straż graniczną, jak najwięcej próbowało jescze się przecisnąć przez dziurę w płocie. Jakby wiedzieli, że bedą mieć problem to by się nie pchali, a tak pewnie miedzy sobą już rozprowadzili informację, że starczy przejść i już wygrałeś nowe życie.