Mam znajomego w Niemczech. W ubiegłym roku zalazło mu szeregówkę. Po roku nie otrzymał żadnego wsparcia rządowego. Jedyne co ma to ubezpieczenie które sobie sam wykupił i opłacał. Koniec końców wszystko odnowione. Jednak pomocy brak. Mam rodzinę przy Głuchołazach, gdzie woda również zalała wszystko. Jak do tej pory otrzymali od rządu dotacje typu 10k PLN pieniądze na odnowę gospodarstwa. Ostatnio jeszcze przyszedł gość i kazał im skuć tynk do zalania, państwo odnowi.