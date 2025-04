Tak szczerze to nie bardzo wiem gdzie tu jest problem. Marża netto na poziomie 21% to normalna marża zdrowego biznesu. Biorąc pod uwagę ryzyka, które pojawiają się w procesie inwestycyjnym, przedsiębiorca musi zarabiać. O to w tym wszystkim chodzi, a jeśli komuś nie pasuje to niech sam sobie wybuduje chatę. Tylko musi przyjąć warunek, że załozóny na poczatku budżet nie może zostać pod żadnym pozorem przekroczony. Zobaczymy co mu z tego ćwiczenia Pokaż całość