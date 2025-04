Karta Polaka to w ogóle jakaś aberracja. Ja będąc obywatelem Polski, muszę płacić za wstęp do np. muzeum a taki z "Kartą Polaka" ma wstęp za free... Do tego ulgi w komunikacji publicznej, i po co to? Rozumiem ułatwienie w zdobyciu wizy, bo to ma sens, czy ułatwienie w zdobyciu obywatelstwa. Ale inne przywileje?