Debile. Polska jako państwa nigdy nie posiadała kolonii zamorskich. Nigdy nie handlowała murzynami z Afryki na targu w Antwerpii. To my byliśmy niszczeni i wywożeni jako naród czy to do szwabów na roboty w czasach II WŚ czy u ruskich na Sybir. Lewactwu już tak o--------a w pluciu na to, co polskie, że już na siłę chcą przeinaczać historię. Ale najwidoczniej komuś na tym bardzo mocno zależy.