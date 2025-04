Kolejna partia śniętych ryb wyłowiona z Kanału Gliwickiego. Akcja trwa tam nieprzerwanie od 19 marca. Do tej pory w okolicy śluzy Łabędy wyłowiono ponad 40 kg śniętych ryb. Pierwszy raz stało się to 19 czerwca. Wówczas było to kilkanaście sztuk. Wszystkie miały od 10 do 15 centymetrów długości.