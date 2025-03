Kilka wyjaśnień dla kuców:

1) AI (obecne LLMy) nie zabierze pracy wykwalifikowanym prawnikom. AI zabierze pracę niespokoziomowym klepaczom (to samo co przy programowaniu) i tym wykwalifikowanym, który nie nauczą się korzystać lub nie będa mieli dostępu do nowych narzędzi.

2) AI (obecne LLMy) nie jest w stanie rozwiązywać żadnych problemów prawnych. AI natomiast (już) drastycznie zwiększa efektywność pracy wykwalifikowanych praników - research prawny, analiza powtarzalnych dokumentów, usprawnienia w draftowaniu, zautomatyzowane draftowanie.

3) Pokaż całość