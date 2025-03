Pomysl niespotykany w państwach, które bronią zasady pewności prawa i zaufania obywatela do państwa. To cos w stylu - mamy tutaj wielki b----l, nikt nic nie kuma, nie udalo nam sie Ciebie zlapac, ale i tak Ci doj...biemy. W Szwajcarii do zeznania podatkowego wrzucam wszystko, co uwazam, ze moge odliczyc. Urzad kazde moje zeznanie weryfikuje, sprawdza, co moge odliczyc, a co nie i ewentualnie odrzuca dane odliczenie. A nastepnie wystawia mi rachunek, Pokaż całość