Ciekawa analiza.

Ja znam się conieco na systemach dynamicznych i jeśli chcesz ustanowić limit akumulacji bogactwa to systemowym rozwiązaniem jest nałożenie podatku liniowego od poziomu bogactwa. Nic więcej nie trzeba robić.

Niestety Polacy nie rozumieją mechanizmu akumulacji majątku i dupę ściska im fakt że mogą zapłacić podatek od posiadanego majątku, za to akceptują podatki dochodowe i konsumpcyjne które cisną właśnie klasy średnią i niższą, za to nie sprawiają problemu bogatym.