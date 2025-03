Jakby taka sytuacja dotyczyla czarnoskórych albo Arabów to mieliby właśnie palone samochody na ulicach Londynu, zamieszki, rozbite szyby w sklepach i chaos w mediach.

A co biali mężczyzni z tym zrobią? Nic. Wstaną rano i pójdą do pracy.

Organizmy, które nie walczą o swoje są niedostosowane i muszą wymrzeć - tak działa natura.