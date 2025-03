juz w covidzie bylo mowione: banki pozyczaja pieniadz z powietrza, bo na to im pozwolono (mozna to regulowac tak samo jak stopy procentowe). Dlatego przecietne lokaty sa niskie, a kredyty drogie. Co wiecej, Skarb Panstwa ma udzialy w wielu bankach. Wiec to POLSKA grabi Polakow. Krotko mowiac, inflacja i obecna sytuacja na rynku to nic innego jak ukryty podatek ktory placa ludzie, ktorzy oszczedzaja, a mieszkania staly sie dobrem spekulacyjnym i inwestycyjnym.



Tutaj Pokaż całość