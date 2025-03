Kiedyś oglądałem taki program właśnie gdzie może dochodzić do największych trzęsień ziemi na świecie w przyszłości to Birma i okolice były w topce. Największe naprężenia obecnie są notowane chyba na Alasce i Chile ale ogólnie jak patrzę po danych to zwiększa się ilość trzęsień ziemi i możliwe, że wkrótce dojdzie do jakiegoś sporego.