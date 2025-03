korpo robią to co modne. za chwile beda znowu zatrudniac.

99% bolakow, bolzgich pracownikow to slugusy-lizusy ktore sprzedaly swoja godnosc, szczerosc za pieniadze, mordy nie otworza, narzekaja tylko za plecami szefa. Korpo udaja, ze sa zielone, ale sprowadzaja ludzi do biur, "bo tak mysli partia i nara".