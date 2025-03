W Polsce też tak było, dopóki PIS nie utrudnił adopcji zagranicznych. Od wejścia do UE wyparowało kilkaset tysięcy dzieci i nie wiadomo do dziś, gdzie się znajdują. Nawet ludzie to sprawdzali i okazało się, że ministerstwo nic nie wie na temat miejsca ich pobytu, co gorsza nawet nie znają imion i nazwisk osób, które je adoptowały! Dzieci dostały zagraniczne fałszywe dokumenty urodzenia i kamień w wodę.