Takich typowych ruskich trolli że on rzeczywiście w tym muchosrańsku mieszka, to aktualnie jest na wykopie najmniej od dawna. Prawdopodobnie bardzo zajęci na ukrainie, i na tamtejszym polu walki, tam jest im i łatwiej,i skuteczniej, i to ważniejsze dla nich. Poza tym język polski to jest dla nich bariera nie do przejścia, ostatnio jednego złapałem na próbie fonetycznego zapisu czegoś skomplikowanego po polsku (Polak nigdy by tak nie dał rady przekręcić nawet). Pokaż całość