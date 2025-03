To teraz a propos dyskryminacji i w wielkim oczekiwaniu co poniektórych na państwowe mieszkalnictwo wzorem wielu państw zachodnich.

Od ćwierć wieku mieszkam w TBS, 30 lat temu żeby dostać mieszkanie a dokładniej to zapisać się na wieloletnią listę oczekujących musiałem wpłacić za wrotne 30% wartości mieszkania (gdyby dziś wkład własny byłby tej wysokości to ludzie wychodzili by z pochodniami na ulice).

Do tego od ćwierć wieku w czynszu spłacam kredyt które spółka Pokaż całość