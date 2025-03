Dzieciak dręczy kota a głupia karyna się do tego śmieje... Zobaczcie, że oni mieszkają albo w jakimś bliźniaku albo nawet domu z ogrodem, ewentualnie jakieś nowe budownictwo więc raczej mają pieniądze i to jest najlepszy przykład, że patologia to nie tylko bieda w jakiś kamienicach czy starych blokowiskach, patologia to stan umysłu a nie portfela, na tym filmie to najlepiej widać.