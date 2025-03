To nic innego jak łatanie dziury budżetowej, aby można było z czego kraść pieniądze podatników. Już mandaty w porównaniu do zarobków mamy koszmarnie drogie.

Zresztą odkąd mandaty są absurdalnie wysokie, to sporo więcej ludzi jeździ jak upośledzeni, bo fotoradar ograniczenie do 60, to zwalnia poniżej 40, a są tacy, co do 30, gdzie pewnie łapie od 80.

Kamera na światłach z obwodnicy? Zapali się żółte to ludzie walą gwałtownie hebel w podłogę Pokaż całość