Mobbing, molesty etc. to jest norma polskich "prestiżowych". jednostek badawczych. Moja koleżanka niedawno zgłaszała na jednym z wydziałów mobbing to profesorka, która była opiekunem jej programu doktorskiego rozmawiała z nią w piwnicy, bo były plotki o podsłuchach w pokojach. Sposób komunikacji na uniwersytetach i to tych powtórzę "prestiżowych" (oczywiście mówimy o polskim prestiżu) to jest dramat.



Moje współpracowniczka, z chorymi indexami Hirscha, została wyśmiana jak powiedziała, że ona nie uważa, się za Pokaż całość