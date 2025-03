Ciekawi mnie jedno.

Jak UPA zabiło milicjantów, to pomnik stoi.

A jak w Ciechanowcu 'wyklęci' zabili milicjantów, to pomnik zniknął (nawet trudno znaleźć o nim jakieś wzmianki, a ja go pamiętam...).

To jak było z tymi milicjantami? Źli byli, umacniali komunizm i byli sługusami kacapów, czy chcieli pilnować porządku i walczyć z przestępczością?