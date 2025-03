Problem już dawno rozwiązano w Izraelu. Tylko się uczyć. Wynegocjować umowy z kilkoma najbiedniejszymi krajami Afryki ( najlepiej blisko równika albo nawet na półkuli południowej) Takich skorumpowanych ( zresztą każdy murzyński kraj jest skorumpowany do cna, tak samo jak każde miasto i organizacja przez nich zarządzana) i za kilka tysi odsyłać takiego delikwenta. Nie wie skąd jest, dokumenty zgubił i ma amnezję? No to jest Zimbabwejczykiem ( czy coś w tym stylu), Pokaż całość