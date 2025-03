Pisałem wcześniej, że ceny same się nie obniżą. To wy kupujący czy wynajmujący musicie domagać się niższych cen.



Byłbym zapomniał, to że was stać na drogie mieszkanie (które można kupić lub wynająć taniej) nie jest oznaką prestiżu a raczej głupoty. (a znam takich, którzy płacąc wysoki czynsz czy ratę czują się klientami premium).