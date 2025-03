Żeby coś sprzedać nie tylko musi być chętny do kupna ale również chętny do sprzedaży. Zawsze mnie śmieszy jak ktoś kręci małysza, że kolejna polska firma sprzedana jak by właściciel z pistoletem przy głowie podejmował tę decyzję.



Chciał sprzedać to sprzedał i nic dziwnego patrząc jak w polsce prowadzenie dużej firmy to sport extremalny.