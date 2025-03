Jakos nie widze by Ostatnie Pokolenie sie przykleilo do wjazdu na to wysypisko, bo ewidentnie jest to po prostu nielegalne spalanie odpadow, przy ktorym tony syfu dostaja sie do atmosfery.

No ale za takie realne martwienie sie o stan powietrza nikt im nie zaplacil.



Oczywiscie nie bedzie tez ani audytu, ani inspektora PPoz, ani milionowych kar, ani zawiadomien do prokuratury...

Smieci "zutylizowane", strazacy zrobili swoje, milicjanty raport spisaly i pora na CSa.