Przyszłe wojny będą o zasoby. A ta ukraińska od 2014 roku to co? Przecież D----s to złoża surowców.

Grenlandia jest po nosem USA. Nie USA to przejmą ją Chińczycy, którzy od trzech dekad panoszą się w Afryce.

Chińczycy mają w-----e na własność totalnie, zatruli swoim przemysłem morze chińskie, które jest praktycznie martwe, spychają Indonezyjczyków z ich terenów połowów. Ostatnio nawet chińczyków przeganiało chyba Chile - ponad 300 łodzi/kutrów dalekomorskich łowiło na terytoriach Pokaż całość