Tak właściwie sam fundusz kościelny wcale tak dużo nie kosztuje, w tym roku to 257 mln zł.Za to już nauczanie religii w szkole to ok. 1.5 miliardaA takie inne "niezbędne" instytucje jak urzędy pracy kolejne miliardy. Najnowsze dane jakie znalazłem są z 2017 roku i mówią o 4 mld rocznie. Dziś to pewnie będzie dwa razy tyle.