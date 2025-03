Debilizm.

Jak jeszcze promowanie samochodu z baterią vs emisyjnego można jakoś uzasadnić, ale rower? jaka jest alternatywa, ROWER BEZ SILNIKA i BATERII? ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) jest bardziej ekologiczny bo nie ma trudnej w recyklingu baterii, marnowania materiałów na silnik i okablowanie itd. Do tego dochodzi aspekt spalania kalorii na normalnym rowerze, vs spaślaki wożące d--y na elektrykach żeby się tylko b--ń boże ani trochę nie zmęczyć.

Kompletna Pokaż całość