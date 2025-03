Tak, więcej eskalacji. Poprzednie eskalacje bardzo pomogły. Ukraińcy pokazali siłę i patrzcie jak ich ruscy szanują.

Ile lat nam będą te bzdury wciskać, że dopóki nie wplątamy się w 3 wojnę światową to będzie to za mało demonstracji siły z naszej strony.



I kiedy niby ruscy uszanowali taką zachodnią siłę? Hitler pokazał siłę i co? Napoleon pokazał siłę i co? Przeoranie sobie ogniem i stalą drogi do Moskwy to jeszcze było za Pokaż całość