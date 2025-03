Najgorsze jest to, że zrobi się ciepło i bandy motocyklowe zjeżdżają się do centrum Gdyni i zaczynają jeździć jak wariaty. Skrzynką się na jakimś forum i jeżdżą bez celu aby tylko było głośno. I tak od Skweru Kościuszki, po Bulwar czy Polankę Redlowska a kończąc na Orłowie. Jak jest ochota to DO Sopotu i Gdańska. I tak jeżdżą nawet do 1 - 2 w nocy. Po cholerne nie wiem. Ja wiem jedno Pokaż całość