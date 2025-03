Jak mam czas oglądam / slucham wszystkie wiadomości każdego nurtu - radio Maryja,Polsat, republika, TVP1, TVN, TVN24. O dziwo radio Maryja ma najmniej nabudowane szczujnia wiadomości - widać i słychać że zostali odcięci od źródełka. To co robi republika - za to powinno się ich zamknąć i skazywać na więzienie. TVN i TVP szczególnie TVN próbuje byc niezależne. TVP to lizus rządu Tuska. Ci co wrzeszczą najgłośniej na tvn zapewne wola reżim Pokaż całość