Sam kupuję, ale marketingowe artykuły nie powinny zwodzić, nie mamy w naszym kraju fabryki pamięci, nie wiem czy ktoś tu w ogóle jest w stanie zaprojektować kontroler dysku i zlecić dalej produkcję. To nie jest pierwszy artykuł tego typu i zawsze lubiłem porównanie do fabryki samochodów - jeśli ktoś sam projektuje silnik to jest producentem samochodu. Ale jak ktoś tylko składa samochód z gotowych części samemu nic nie wnosząc to no czy Pokaż całość