To samo będzie się działo w USA, firmy zaczynają przenosić produkcje do tego kraju, jak się uspokoi wojna celna, będzie odbicie na giełdzie, a USA zacznie zmniejszać deficyt, to w UE mamy problem z elitami które nałogowo zakłamują rzeczywistość, że Putin już umiera na raka, Musk nazista, Trump to już w ogóle diabeł, tylko do czego życie we własnej bańce nas doprowadzi, rzeczywistość powoli zaczyna obnażać fantazje europejskich elit