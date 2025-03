To się nazywa afrocentryzm i zasadniczo wyznawcy tych teorii wierzą, że wszystko starożytne: Grecy, Wikingowie, Rzymanie, Egipcjanie, Żydzi etc. byli czarni, a mutajca powodująca biały kolor skóry powstał dopiero niedawno. Stąd też słynne "We wuz kangz". Jak ktoś chce to tutaj jest materiał jak wyznawcy tych teorii polecieli do Izraela i próbują udowadniać, że są Żydami. https://www.youtube.com/watch?v=dIlx6eV6P1Y&t=21s.