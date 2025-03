Zastanawiam się nad powstaniem najprostszych form życia. Jakichś jednokomórkowców. Co jest potrzebne? Woda, powietrze, światło słoneczne, wyładowania elektryczne? Potencjalnie możemy stworzyć laboratoryjnie idealne warunki do powstania tego najprostszego życia. Co stoi na przeszkodzie? Czas?