Dlatego powtórze to po raz kolejny. Mentalność polaków jest uboga. To są pozostałości poprzedniego systemu w moim mniemaniu. U mnie w rodzinie mają podobne podejście w wielu sprawach. Nawet gdy masz rację i argumentów 100 to nie dotrze do tego pustego łba i nie przetłumaczysz.. Smutne to. Większość społeczeństwa niestety ma takie podejście. Oni i tak nic nie zrozumieją, a bedzie okazja to przejadą sie znowu po chodniczku. Nie zmieni sie nic