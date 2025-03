Kara za wjazd do warszawskiego SCT bez uprawnień, to 500zł. Kara za brudną, a przez do nieczytelną rejestrację, to 100zł. Oczywiście jeśli zostaniemy zatrzymani przez policję. Wybór należy do was. Ale jest też i inny. Pogonić koterię Trzaskowskiego, który to wprowadził.