przede wszystkim pozbawia nas szansy na cieple zimy i lepszy klimat... Skazuje na wieczna pizgawice mróz i syf. Precz z taka polityka. Nalezy ja zastapic polityka korzystna dla krajow takich jak Polska Litwa Estonia czyli ocieplanie klimatu a nie jego wychladzanie. Nalezy palic wszystko poza oponami by emitowac rekordowe ilosci co2. Trzeba nam polityki walki z mrozem. Gdy bedzie cieplej to i energii nie bedzie az tyle potrzebnej do ogrzewania