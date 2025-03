Gdyby w Polsce wprowadzić podatek katastralny od trzeciego mieszkania to oprócz funduszy inwestujących w nieruchomości, dodatkową daniną byłoby obciążonych ok. 1 proc. najbogatszych Polek i Polaków. A mimo to politycy straszą, że to cios w starsze osoby, zwykłego Kowalskiego